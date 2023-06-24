فلسطينيو 48 لأهالي الجولان: نحن أجزاء المعركة لتحرير الجولان + فيديو

العالم – سوریا

يراقب الفلسطينيون عن کثب ما يجري في الجولان السوري المحتل من تطورات، حيث وصل وفد من فلسطيني عام 48 إلى الجولان للمشاركة بوقفة تضامنية مع الأهل المنتفضين هناك، ليقولوا نحن معكم ولن نترككم.. وشهدت الوقفة حضورا روحيا وشعبيا كبيرا.

وفي حديث لمراسل العالم قال الباحث البروفسور عصام مخول: شعبنا وأهلنا وأحرار الجولان قادرون على كسر هذا المشروع وعلى الانتصار على الاحتلال.. نحن هنا لأننا جزء من المعركة على تحرر الجولان من الاحتلال وعودته إلى الوطن الأم الى الدولة الأم سوريا.

من جانبه قال الناشط أمجد شبيطة: نحن جئنا من الحزب الشيوعي من الجبهة لنؤكد دعمنا لأهلنا في الجولان السوري المحتل ضد المخططات الاحتلالية للعبث في الأراضي ولمصادرة الأراضي وتلويثها، و أيضا من أجل أن نؤكد أن هذه الرسالة التي يقوم أهلنا في الجولان هي رسالة نضالية مهمة، في كل مجابهة للاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

قوس المقاومة يجب أن يتكامل لدعم الجولانيين.. هذه هي الرسالة التي حملها الوفد من فلسطين في إشارة على وحدة الساحات في مواجهة جرائم الكيان، حيث استنكر الحضور الاعتداءات الهمجية على الأهالي العزل من قبل الكيان المحتل.

ومخاطباً الحضور قال الأسير الفلسطيني المحرر بشر المقت: "وأنحني أمامكم جميعا أنتم الكبار.. لكنني أنحني أيضاَ أمام الصغار الذين هم يصنعون المستقبل."

وقال أحد الحاضرين في الوقفة: "هذه الأرض ورثت الآباء والأجداد، سنبقى هنا ندافع ونحافظ عليها.. إن هذا المشروع القاتل المدمر هو يهدف إلى تدمير وتهجير قرانا، و لن نسمح لهذا العدو بأن يمس شبراً واحداً من أرضنا العربية السورية."

وينفذ أهالي الجولان المحتل منذ عدة سنوات إضرابات عامة شاملة واعتصامات و مظاهرات ووقفات احتجاجية للتصدي لمخطط الطوربينات الذي يعد من أخطر المخططات الاستعمارية.

ويجمع المراقبون في الجولان أن زيارة الوفد الفلسطيني المتضامن مع الأهالي يؤكد على وحدة القضية بين الشعبين في مواجهة الكيان الغاصب.

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