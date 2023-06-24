السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
٠٨:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان..اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم

السودان..اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، إطلاقا للنار من أسلحة مختلفة وانفجارات، رافقها تحليق متواصل للطيران الحربي.

العالم-السودان

أفاد مصدر محلي باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة السودانية والدعم السريع، بعد محاولة الأخير دخول مقر القوات جنوب الخرطوم.

كما تجددت الاشتباكات في ولاية جنوب دارفور بين الجيش وقوات الدعم، مع إطلاق قذائف بشكل عنيف باتجاه عدد من المناطق.

وشهد السودان أمس الجمعة خروج مسيرات شعبية في عدة مناطق، وعلق رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور عليها قائلا إن: "خروج الشعب السوداني يعتبر تفويضا للقوات المسلحة لاستخدام القوة المميتة لحسم الدعم السريع"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أرجأت المحادثات الهادفة إلى وقف العنف في السودان، لأنها "لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي".

روابط ذات صلة

السودان.. هدوء حذر في معظم جبهات القتال بعد معارك ليلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان..اندلاع اشتباكات عنيفة في الخرطوم

وزارة الدفاع التايوانية: 8 مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان

بيونغ يانغ تتوعد بالرد على النشاط العسكري الأمريكي بشبه الجزيرة الكورية

جولة جديدة من المشاورات السياسية الايرانية-الهندية في نيودلهي

فلسطينيو 48 لأهالي الجولان: نحن أجزاء المعركة لتحرير الجولان + فيديو

ماذا بعد تدنيس الصهاينة  للقرآن الكريم والمساجد؟