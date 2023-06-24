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الاتحاد الأوروبي يعلق على ما يجري بروسيا..هذا شأن داخلي ونحن نراقب الوضع

الاتحاد الأوروبي يعلق على ما يجري بروسيا..هذا شأن داخلي ونحن نراقب الوضع
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن ما يحدث في روسيا هو شأن داخلي، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يراقب الوضع.

العالم-اوروبا

وقال ممثل عن المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل "هذا شأن داخلي لروسيا. نحن نراقب الوضع".

يأتي ذلك في أعقاب إعلان مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا عسكريا، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.

وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الروسي، عن فتح قضية جنائية بحق مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بتهمة " الدعوة للتمرد المسلح".

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الاتحاد الأوروبي يعلق على ما يجري بروسيا..هذا شأن داخلي ونحن نراقب الوضع

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