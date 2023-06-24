السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣
٠١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المغاربية..

إلغاء"منتدى النقب"التطبيعي بالمغرب والمشهد السياسي في ليبيا

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج المغاربية الضوء على مواضيع إلغاء منتدى النقب بالمغرب للتطبيع بالمغرب بعد ارجائه عدة مرات.

العالم - المغاربية

وتطرق البرنامج الى موضوع خيارات المعارضة التونسية ودعوات لتوحيدها واجراء انتخابات رئاسيه مبكرة.

كما يلقي البرنامج الضوء على سيناريوهات المشهد السياسي في ليبيا بعد دعوة البعثة الاممية الى حل الخلافات ومسار الانتخابات الليبية.

كما يتناول تصدر المغرب الواجهة في الغاء اجتماع منتدى النقب للتطبيع الثاني الذي يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي ومصر والامارات والبحرين والمغرب.

وجاء قرار الالغاء بعد ارجاء المنتدى عدة مرات وسط تساؤلات عن اسباب ذلك، وابعاده في ظل التزام السلطات المغربية الصمت في هذا الشهر.

يستضيف البرنامج:

- رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان من الرباط

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

رئيس الكنيست يتعهد باعتراف الاحتلال بسيادة المغرب على "الصحراء"

مناورات المغرب مع الاحتلال والمعارضة التونسية تواصل حراكها

باختصار.. الرباط وتل أبيب ومناورات الأسد الأفريقي

هاشتاغ.. حياة العمال المغربيين في خطر + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغاربية.. إلغاء"منتدى النقب"التطبيعي بالمغرب والمشهد السياسي في ليبيا

65 جامعة ايرانية على قائمة افضل الجامعات الاسيوية

غياهب الكيان.. فشل العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة

أردوغان يعلن موقفه من تطور الاوضاع في روسيا

هل بدات بداية نهاية الدولار؟

شاهد.. جنوب العراق يعاني من ازمة قلة المياه والتصحر القاتل