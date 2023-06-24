العالم - المغاربية

وتطرق البرنامج الى موضوع خيارات المعارضة التونسية ودعوات لتوحيدها واجراء انتخابات رئاسيه مبكرة.

كما يلقي البرنامج الضوء على سيناريوهات المشهد السياسي في ليبيا بعد دعوة البعثة الاممية الى حل الخلافات ومسار الانتخابات الليبية.

كما يتناول تصدر المغرب الواجهة في الغاء اجتماع منتدى النقب للتطبيع الثاني الذي يضم وزراء خارجية الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال الاسرائيلي ومصر والامارات والبحرين والمغرب.

وجاء قرار الالغاء بعد ارجاء المنتدى عدة مرات وسط تساؤلات عن اسباب ذلك، وابعاده في ظل التزام السلطات المغربية الصمت في هذا الشهر.

يستضيف البرنامج:

- رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان من الرباط

التفاصيل في الفيديو المرفق ...