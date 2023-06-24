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حصول مصر على عضوية دائمة في المجلس الدولي لتقييم الأدوية البشرية

حصول مصر على عضوية دائمة في المجلس الدولي لتقييم الأدوية البشرية
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على العضوية الدائمة بالمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية لتقييم الأدوية للاستخدام البشري "ICH".

العالم - مصر

وتم الإعلان بعد مشاركة هيئة الدواء المصرية في فعاليات الاجتماع النصف سنوي للجمعية العمومية للمجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH، المنعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 13 يونيو الجاري في كندا.

وتم التصويت بالإجماع على العضوية الكاملة للهيئة المصرية بالمجلس، حيث تحصلت على مقعد العضوية رقم 21 في المجلس، الذي يضم عددا من السلطات الصحية المرجعية الكبرى، بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويتميز المجلس الدولي لمواءمة المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري ICH بدمج السلطات التنظيمية وصناعة الأدوية في مناقشة الجوانب العلمية والتقنية لتسجيل الأدوية.

وقد تأسس في عام 1990، ويعمل على تحقيق التنسيق العالمي لتطوير الأدوية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية، وتقييمها بشكل كفء.

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حصول مصر على عضوية دائمة في المجلس الدولي لتقييم الأدوية البشرية

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