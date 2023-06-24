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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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فيديوغرافيك..الجولان مابین الماضي والحاضر
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السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش
الجولان هضبة تقع في بلاد الشام تابعة إداريا لمحافظة القنيطرة كلياً في ما مضى وجزئيا في الوقت الحاضر، ومنذ عدوان 1967 احتل الجيش الاسرائيلي ثلثي مساحتها، وغدت من قبل الامم المتحدة منذ ذلك الحين ارضا سورية محتلة.
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
سوریا
فيديو
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
الامم المتحدة
الجيش الاسرائيلي
الجولان
محافظة القنيطرة
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