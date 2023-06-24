أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 24 يونيو 2023

عصر ايرانيان ..

إذعان الغرب بقدرة ايران .. عودة أمريكا والترويكا الأوروبية لطاولة المفاوضات بصمت مطبق

افكار ..

نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس .. إستئناف العلاقات مع السعودية يخدم العالم الإسلامي

قدس ..

غرق الإنسانية بالغرب .. تركيز غربي على غرق الغواصة تايتان وتجاهل لغرق آلاف اللاجئين

كيهان ..

خروج القوات التركية من الأراضي السورية بالكامل شرط دمشق الرئيسي للتطبيع مع أنقرة

رسالت ..

مساعد وزير الخارجية السوري .. التنظيمات الكردية المسلحة تحولت لأداة بيد أمريكا

مردم سالاري ..

مؤشرات حول تعثر الهجوم الأوكراني المضاد مقابل جدار نار الجيش الأحمر

جوان ..

وقوع إنفجار ضخم غامض في منطقة هرتزليا بفلسطين المحتلة وصمت تل أبيب

جمهوري اسلامي ..

ثمان وعشرون عملية فلسطينية ضد الإحتلال بالضفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة

خراسان ..

تظاهرات عشائرية بشرق سوريا تطالب بخروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية

اطلاعات ..

وزير الخارجية .. العلاقات التجارية مع البلدان المطلة على الخليج الفارسي ستدخل مرحلة جديدة

رويش ملت ..

ايران والإمارات توقعان إتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي .

اعتماد ..

وكالات أنباء ومحافل غربية تتحدث عن لقاء مرتقب بين أردوغان ونتنياهو الشهر المقبل

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (أجواء مقاومة لم يسبق لها مثيل ضد الإحتلال ).. فرضت السلطات الصهيونية تعتيما كاملا على الانفجار الضخم الغامض الاخير في بلدة هرتزليا بشمال تل ابيب , وهو انفجار قال شهود عيان انه اوجد حفرة بقطر سبعة امتار , وسبق ان فرضت هذه السلطات تعتيما مكثفا قبل ايام قليلة على انفجار غامض اخر في مصنع للسلاح قرب تل ابيب.

إن الكيان الصهيوني يواجه واقعا جديدا باتت المقاومة الفلسطينية تفرضه بقوة عليه من غزة والضفة وداخل أراضي 48 ايضا.

فغزة اوجدت معادلة ردع استراتيجي بترسانتها الصاروخية والضفة تحولت الى ميدان يستنزف قدرات الجيش الصهيوني بظهور تنظيمات مسلحة قادرة على التصدي للاحتلال بمواجهات مباشرة وما حدث بجنين ونابلس مؤخرا نموذج صارخ لذلك , كما ان اراضي عام 48 لم تعد آمنة ابدا للمحتلين الصهاينة.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( هل سيواجه كليجدار أوغلو حكما بالسجن 110 أعوام؟) كتبت صحيفة خراسان .. لايبدو ان الرئيس التركي قد اكتفى بفوزه على منافسه الرئيسي مرشح احزاب المعارضة السداسية في الانتخابات الرئاسية على اعتبار ان السباق الرئاسي قد انتهى, فهناك انباء عن ملاحقات قضائية جدية تستهدف كمال قليجدار اوغلو.

يبدو ان الرئيس التركي أردوغان مصر على إخراج منافسه المهزوم في الإنتخابات الرئاسية من الحياة السياسية بالكامل.

صحيفة حريت التركية كشفت عن بدء القضاء دراسة شكاوى عديدة ضد كليجدار اوغلو , شكاوى طرحها اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ضده وتتضمن اتهامات بالارتباط مع المعارض التركي في الخارج فتح الله غولين وبحزب العمال الكردستاني المحظور والى اخر القائمة .حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار اوغلو يقول ان هذه الاتهامات قد تؤدي لحكم بالسجن لاكثر من مئة عام بحقه.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على ( توجيه الأمم المتحدة تحذيرا لطالبان ) .. وجاء في تقرير الصحيفة ... حذرت ممثلة منظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان , حكومة طالبان بكابول من مغبة مواصلة سياساتها وممارساتها القمعية بحق مختلف مكونات الشعب الافغاني.

روزا اوتونبايوا صرحت بأن مواصلة حكومة طالبان لسياساتها القمعية خاصة بحق المرأة يحول دون حصولها على إعتراف دولي.

واضافت هذه المسؤولة الدولية في اجتماع لمجلس الامن حول افغانستان أنها طرحت هذا الموضوع بصراحة على كبار المسؤولين في كابول.

من جانبه قال فلاديمير ورنكوف مساعد الامين العام للامم المتحدة ان افغانستان تحولت مرة اخرى الى بؤرة لنشر الارهاب في المنطقة.

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لامريكا في مقالها ( إيجاد عدو للصين )..الاستقبال الحار الحافل لرئيس وزراء الهند في واشنطن عكس مدى الاهمية التي توليها ادارة بايدن للهند . ناريندرا مودي استُقبِلَ بحفاوة كبيرة من قبل بايدن وكذلك في الكونغرس الامريكي حيث القى خطابا.

إن أمريكا بايدن لاتفكر في السوق الهندية الهائلة فحسب من وراء هذه الحفاوة بل بموقع الهند الإستراتيجي مقابل الصين أيضا.

في الواقع تراهن واشنطن على اجواء الخلافات الحدودية بين الصين والهند والتي دخلت مراحل ساخنة بعض الاحيان لتشجيع نيودلهي على اتخاذ مواقف متصلبة مقابل الصين خاصة في ظل التكافؤ السكاني بين هذين البلدين العملاقين وامتلاك الهند قدراتٍ نوويةً استراتيجية بدورها. بالطبع تدرك نيودلهي كل ذلك جيدا وتحاول استغلال حاجة امريكا والغرب للهند في المواجهة مع الصين لتعزيز جسورِ علاقاتها الاقتصادية والعسكرية والتقنية مع الغرب وربما لضمانِ تحقيق طُموح الهند المعروفِ بالانضمام لعضوية مجلس الامن الدولي كعضوٍ دائم.

جوان ..

حول التطورات الميدانية في الحرب باوكرانيا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( إحتمال فشل الهجوم الأوكراني يلوح في الأفق )..بعد اشهرٍ من الاستعدادات العسكرية الاوكرانية , بدأ الهجوم الاوكراني المضادُّ الواسع وسط توقعات غربية بشأن نجاحه وحدوث تغييرٍ جذري في ميادين القتال , ولكنْ على عكس هذه التوقعات ..

لم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد في أسبوعه الثاني أية نتائج ميدانية ملموسة بإستثناء الحديث عن إستعادة بعض القرى.

وبعبارة اخرى لم يُحدث هذا الهجوم اية مكاسب ميدانية مهمة الامر الذي اثار مخاوف غربية من احتمال فشله خاصة بعد تعرض القوات الاوكرانية لخسائر فادحة مقابل جدار الدفاعات الروسية وقوةِ نيران الجيش الروسي. الرئيس الاوكراني نفسُه اعترف بتعثر هذا الهجوم المضاد محاوِلا التخفيف من وقع الامر عبرَ إعطاء انطباعٍ بانها مجردُ المرحلة الاولى من هذا الهجوم.