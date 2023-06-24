تطورات ساخنة فجرت الاوضاع بروسيا، كيف سيرد بوتين على انقلاب فاغنر؟

تلك التطورات تفجرت بعد اعلان قوات فاغنر السيطرة على مدينة روستوف الروسية جنوب البلاد، في خطوة وصفتها موسكو بالانقلاب العسكري.. لم تقف تلك التطورات هنا،بل تعدتها الى وعود اطلقها يفغيني بريغوجين بالزحف نحو موسكو وانهاء نظام الرئيس بوتين.

وبالفعل تحدثت تقارير ميدانية عن انطلاق قوافل عسكرية باتجاه العاصمة، بينما قالت مصادر عسكرية ان طائرات روسية استهدفت تلك القوافل بغارات جوية.

تلك الصور تظهر بعضا من اليات قوات فاغنر وهي تتقدم بسرعة باتجاه موسكو التي اكدت ان استدارة بريغوجين جريمة لا تغتفر.

هذا وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب في العاصمة الروسية بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الاطاحة بالقيادة العسكرية.

وكالة تاس للأنباء ونقلا عن جهاز أمني لفتت الى ان سلطات موسكو شددت إجراءات الأمن في المقرات الحكومية ومنشآت النقل وغيرها من الأماكن الهامة في العاصمة. كما وصلت قوات شيشانية الى مشارف روستوف للمشاركة في مواجهة قوات فاغنر.

وبينما تتسارع الاحداث تتضارب المعلومات حول الميدانيات العسكرية.. فقوات فاغنر تؤكد انها نجحت في السيطرة على روستوف وهي تحاول التقدم في اكثر من منطقة للوصول الى موسكو، وقد هدد مؤسسها يفغيني بريغوجين بأنه سيتوجه الى العاصمة زاحفا بقواته اذا لم يأتي اليه وزير الدفاع سيرغيه شويغو ورئيس الاركان فاليري غيراسيموف لمقابلته.

تمرد عسكري بحسب توصيف الرئيس الروسي الذي اكد في أول تصريح له ان ما جرى خيانة داخلية وطعنة بالظهر، متوعدا بأن الرد سيكون قاسياً على التمرد المسلح.

بريغوجين بالمقابل قال أن الرئيس الروسي أخطأ بشدة باتهام مقاتليه بالخيانة، مؤكدا أن قواته لن تستسلم.. وردا على هذا التمرد، أعلنت النيابة العامة الروسية فتح تحقيق في تمرد مسلح ضد مجموعة فاغنر التي تضم خمسة وعشرين ألف عنصر.

ميدانيا ايضا، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وكان يفجيني بريجوجن رئيس جماعة فاجنر العسكرية الخاصة قال عبر تلغرام إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.

ويبقى السؤال المطروح هنا لماذا انقلب حليف بوتين وصديقه القديم عليه؟وكيف سيكون الرد الروسي على تلك المحاولات الانقلابية لمجموعة فاغنر؟ وكيف ستؤثر تلك الاحداث على سير العملية الروسية العسكرية في اوكرانيا؟

