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وزير شؤون المهجرين اللبناني يبحث في دمشق موضوع النازحين السوريين

وزير شؤون المهجرين اللبناني يبحث في دمشق موضوع النازحين السوريين
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

وصل وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين الى دمشق في زيارة تحضيرية للوفد الوزاري اللبناني المرتقبة الى العاصمة السورية لبحث موضوع النازحين.

العالم - لبنان

والتقى شرف الدين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، المكلّف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، وجرى خلال اللقاء عرض لملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري المكلّف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

وأكد شرف الدين أنّ “هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى تحقيق خرق جدّي وسريع في هذا الملف، انطلاقاً من الخطّة التي وضعناها وقدمناها إلى مجلس الوزراء، والتي نعمل على تحديثها وتعديلها بغية تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين”.

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وزير شؤون المهجرين اللبناني يبحث في دمشق موضوع النازحين السوريين