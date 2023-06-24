للأسبوع الـ25... عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

العالم-الاحتلال

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن هذه الخطة، حيث أن الخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات كبرى في اختيار القضاة، وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء الاحتلال أبرزهم الولايات المتحدة.

ونظمت المظاهرة المركزية في شارع كابلان في تل أبيب، وشارك بها نحو 130 ألف متظاهر، وحاول المتظاهرون النزول الى شارع أيالون المركزي لاغلاق الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين.