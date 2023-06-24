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الخارجية الصهيونية تحذر المستوطنين من السفر إلى روسيا

الخارجية الصهيونية تحذر المستوطنين من السفر إلى روسيا
السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية الصهيونية يوم السبت المستوطنين من السفر إلى روسيا، وحثتهم على "تقييم جدوى" السفر، في ظل الظروف المتعلقة بالتمرد العسكري المعلن من قبل قوات "فاغنر".

العالم-الاحتلال

وجاء في بيان الوزارة: "في ضوء الأحداث التي تجري في روسيا، توصي وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بتقييم مدى حاجتهم للسفر إلى روسيا في هذا الوقت، كما حثت الإسرائيليين المتواجدين في روسيا على تقييم حاجتهم للبقاء داخل الأراضي الروسية، ودعتهم للابتعاد عن مناطق التوتر".

وأوصت الوزارة مواطنيها بمتابعة الأحداث عن كثب من خلال وسائل الإعلام ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبعثات الصهيونية في روسيا، وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

وفي وقت مبكر من صباح السبت، استولت قوات مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصرفات المتمردين بأنها مغامرة إجرامية وطعنة في ظهر روسيا وخيانة.

كما فتح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قضية ضد مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

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الخارجية الصهيونية تحذر المستوطنين من السفر إلى روسيا

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