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إعلام أوكرانيا:

'إنذار جوي'.. انفجارات عدة تهز مدينة زابوروجيا

'إنذار جوي'.. انفجارات عدة تهز مدينة زابوروجيا
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

وقعت انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من مدينة زابوروجيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

ووفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه في الساعة 1:17 صباحا.

ودأب الجيش الروسي على مهاجمة مراكز الصناعات الدفاعية والإدارات العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر.

وكما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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