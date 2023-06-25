أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 25 يونيو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- خراسان..

إنتهاء إستعراض فاغنر .. رئيس هذه المجموعة الروسية المتمردة يعلن عودتها للمعسكرات .

- رويش ملت ..

الرئيس الروسي بوتين.. طعنوا روسيا في الظهر لكن ردنا سيكون قاسيا .

- سياست روز ..

مظاهرات شعبية في البحرين ضد النظام الخليفي تضامنا مع المعتقلين السياسيين .

- اطلاعات ..

السعودية تحول دون مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في مؤتمر دولي في باريس .

- عصر ايرانيان ..

محافل صحفية أمريكية تذعن بأن أمريكا شريكة في جرائم " إسرائيل " بالضفة الغربية .

- جام جم ..

الناطق بإسم الخارجية .. ايران تدعم سيادة القانون والشرعية في روسيا الفدرالية .

- ابرار ..

اعلان حالة الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو إثر تمرد مجموعة فاغنر .

- كيهان ..

ماكرون يطرح مقترحات تدعو لانهاء التبعية الأوروبية لأمريكا في المجال العسكري والطاقة والتقنيات .

- ايران ..

مظاهرات في العاصمة الأردنية عمان تطالب بالغاء إتفاقية مايسمى بالسلام مع الكيان الصهيوني .

- رسالت ..

أنباء عن شن مجموعات إرهابية بسوريا هجمات بالمسيرات على مناطق قرب اللاذقية وحماه.

- مردم سالاري ..

القوات الهندية والباكستانية تتبادلان إطلاق النار والقصف المدفعي بالمناطق الحدودية .

- جوان ..

وزير الأمن الصهيوني بن غفير يهدد بقتل آلاف الفلسطينيين بمسار توسيع الإستيطان بالضفة .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الاحداث والتطورات المفاجأة الاخيرة في روسيا في مقالها ( فشل طعنة خيانية في الظهر )..

اضطر رئيس مجموعة فاغنر شبهُ العسكرية الروسية للتراجع بعد ساعات قليلة من اعلانه عن تمرد هذه المجموعة وسيطرتها على منطقة روستوف بجنوب روسيا .. في الواقع

( ما حدث خلال ساعات بروسيا مجرد تهديد محدود قصير النفس تماما وليس كما صوره الغرب وكأنه تطور يحمل تهديدا لموسكو)

رئيس مجموعة فاغنر "يفغيني بريغوجين" استجاب سريعا لنصائح رئيس جمهورية روسيا البيضاء معلنا عودة قوات فاغنر للمعسكرات, وبالطبع جاءت هذه الاستجابة السريعة بعد توجيه الرئيس الروسي انذارا بالرد بقسوة على التمرد واصفا ما حدث بالطعنة الخيانية في الظهر . بريغوجين ادرك أن مغامرته الطَّموحة وصلت لطريقٍ مسدود في بدايتها , ويبقى ان ننتظر لنرى كيف ستتعامل موسكو مع تداعيات هذه الطعنة الخيانية الفاشلة .

2- سياسة روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( تكرار للإزدواجية ) كتبت صحيفة سياسة روز ..

اقام الاعلام الغربي الدنيا واقعدها حزنا على حادث غرق الغواصة الصغيرة تايتان وركابِها الخمسة وهم من اكثرِ الاشخاص ثراء بالغرب.

(غرق الغواصة تايتان وركابها حادث محزن إنسانيا لكنه قطرة في بحر أحزان إنسانية رهيبة يتجاهلها الغرب وإعلامُه بإزدواجية صارخة)

الغرب يتعامل مع المذابح التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا ومع غرق الالاف من اللاجئين بمياه البحر الابيض المتوسط, ومع المذابحِ التي يتعرض لها المسلمون في ميانمار وكأنها احداثٌ عادية لا تَستحق حتى الاشارةَ لها . ان الازدواجية الغربية تتجسد بابشع معانيها وصورها في هذا المفهوم الغربي العجيب للانسانية .

3- اطلاعات ..

في تقرير قصير كتبت صحيفة اطلاعات عن ( منع السعودية مشاركة وفد " إسرائيلي" بمؤتمر بفرنسا ) ..

قالت اوساط بالكيان الصهيوني ان تل ابيب فوجئت تماما بالغاء اسماء اعضاء وفدها من قائمة ضيوف مؤتمر اكسبو في العاصمة الفرنسية باريس في اللحظات الاخيرة .ويبدو حسب هذه الاوساط

( أن هذا القرار الفرنسي المفاجئ يرتبط بحضور ولي عهد السعودية في هذا المؤتمر الدولي والإنتقادات الموجهة لجرائم الكيان بالضفة)

من جانبها قالت محافل فرنسية ان هناك اجواء استياء اقليمي ودولي ازاء تصعيد " اسرائيل" ممارساتها الوحشية ضد الفلسطينين .

4- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها حول الخلافات بين ارمينيا وجمهورية اذربيجان والذي يحمل عنوان ( لاتشين معبر أم معسكر ؟)..

لايبدو ان هاتين الجارتين اللدودتين قد اقتربتا بعد كل الاتفاقيات التي ابرمتاها على مدى عقود بوساطات مختلفة من ايجاد ارضية واقعية للسلام بينهما . ففي احدث تطور يعكس هشاشة هذه الاتفاقيات , اعلنت ارمينيا ان باكو تقيم حواجز عسكرية وتنشر دبابات ومدرعات في طريق معبر لاتشين ..

( معبر لاتشين يصل بين أرمينيا والقرى الأرمينية بمنطقة قره باغ الخاضعة لسيادة جمهورية آذربيجان بعد عدة حروب )

والمسألة هنا هي ان نشر باكو قوات وحواجز في لاتشين يعني عرقلة وصول المساعدات الانسانية من ارمينيا للقرى الارمينية بقره باغ , الامر الذي تعتبره ارمينيا محاولة لتهجير سكان هذه القرى بالتجويع.

من جانبها اعتبرت روسيا موقف باكو انتهاكا لبيان ثلاثي مشترك صىر بنوفمبر 2020 بشأن نشر قوات روسية لحفظ السلام في معبر لاتشين وضمان ايصال المساعدات الانسانية لهذه القرى . في الواقع قد يؤدي اي تصعيد حول هذه المشكلة الى فتح ملف الخلافات بين هذين البلدين والاحتكام لقوة السلاح مرة اخرى .

5- جام جم ..

في تقريرها ( البريطانيون نادمون على التصويت للبركسيت) كتبت صحيفة جام جم ..

تتسع دائرة مشاعر الندم في بريطانيا على التصويت لصالح البركزيت عاما بعد عام , وهذاما كشفت عنه استطلاعات للراي العام تجري مع حلول ذكرى اجراء الاستفتاء على البركزيت في يونيو 2016 .

( إستطلاعات الرأي تقول إن نحو 75% من البريطانيين الذين صوتوا لصالح البركسيت لا يخفون ندمهم الشديد على ذلك)

وتقول نتائج هذه الاستطلاعات ان تفاقم الازمة الاقتصادية وتزايد الغلاء والبطالة وشعور البريطانيين بالعزلة عن القارة الاوروبية عوامل رئيسية تقف وراء هذا الندم . وبالطبع هناك رفض واسع النطاق للبركزيت باسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز .