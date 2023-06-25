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كاتب وصحفي أمريكي: 'أوكرانيا' وجهت ضربة قاسمة 'لأمريكا'

كاتب وصحفي أمريكي: 'أوكرانيا' وجهت ضربة قاسمة 'لأمريكا'
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والصحفي الأمريكي، فيكتور ديفيس هانسون، إن تزايد طلب أوكرانيا على الأسلحة أثر بشدة على القدرة الدفاعية الأمريكية وعلى "النفوذ" الأمريكي في العالم.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وكتب في مقال نشرته صحيفة "American Greatness" أنه بالنظر إلى كيفية ذوبان الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا، فإنه في المسقبل القريب لن تتمكن واشنطن من تلبية احتياجات كييف المتزايدة، وتقديم الدعم العسكري لتايوان، وكما أنه لن تكون الولايات المتحدة قادرة على التدخل في صراعات محتملة جديدة في الشرق الأوسط في حال نشوبها.

واستنكر الصحفي المحاولات المستمرة وغير القانونية من قبل السلطات الأوكرانية للضغط من أجل زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال "على مدى السنوات الثماني الماضية، تلاعبت أوكرانيا بخبث بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة، بطريقة لم يستطع أحد آخر القيام بها في التاريخ الحديث".

وأضاف الصحفي أنه سيتعين على الأمريكيين "القطع مع المتاهة الأوكرانية" إذا لم تتوقف هذه التدخلات.

هذا وقد أعرب خبراء أمريكيون في أكثر من مناسبة عن شكوكهم بشأن الاستعداد القتالي للجيش الأمريكي.

وقد أشار المستشار الرئاسي السابق لقضايا الأمن القومي روبرت أوبراين، إلى أن قوات المارينز والقوات النووية فقط هي الأكثر فعالية، وأن إمكانات الفروع العسكرية الأخرى باتت ضعيفة للغاية.

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كاتب وصحفي أمريكي: 'أوكرانيا' وجهت ضربة قاسمة 'لأمريكا'

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