بالصور.. مكتبة الملك عبد العزيز تقدم معرضًا يستحضر صورة الحج قديمًا

العالم - السعودية

وأشار المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، إلى أن المعرض الذى يستمر على مدار شهر، يأتى بمناسبة موسم الحج للعام 1444هـ ليواكب هذه الشعيرة الكبرى من شعائر الدين الإسلامى الحنيف، ليقدم جانبا من جوانب استلهام ثقافة الحج فى التراث العربى والإسلامي، حيث يعرض مجموعات نادرة من مقتنيات المكتبة من المخطوطات التى تتناول شعيرة الحج ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وعدداً من الكتب النادرة، ومجموعة من العملات السعودية التى كانت تسمى (إيصال حج).

ويستعرض المعرض (40) صورة نادرة لموسم الحج، وللحرمين الشريفين، لأشهر الرحالة الذين زاروا المملكة قبل مرحلة التأسيس وبعدها، كما تعرض مجموعة من الصور التى توثق مشاهد متعددة من حج العام 1354هـ الموافق للعام 1936م وتضم صوراً التقطتها بعثة الحج المصرية للعام 1936م، منها صورة للكعبة المشرفة فى ذلك العام، وصورة للحجيج بعد أن وقفوا بجبل عرفات ثم نزلوا منه قاصدين منى ومزدلفة، وصورة للحجاج فى منى، كما تعرض المكتبة مخطوطة نادرة بعنوان:" ساجعة الحرم" كتبها الإمام السيوطى (ت911هـ / 1505م) ونسخت فى القرن الثانى عشر الهجرى، وغيرها من المخطوطات الأخرى التى تقتنيها المكتبة والتى تخص شعيرة الحج .