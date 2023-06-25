ما حقيقة توقيت ظهور تمرد باغنر والتهديد باحتلال موسكو، ومن انتصر بالنهاية؟

وقال عيد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يستطيع سحق قوة فاغنر وهي في طريقها لو اراد ذلك، مشيراً الى ان بمجرد قطع البنزين عن قوات فاغنر فانها لا تستطيع ان تصل الى موسكو.

واوضح، ان رجل الاعمال بريغوجين الذي كان طباخاً لبوتين سابقاً، يتوهم انه بامكانه الوصول الى موسكو واحتلالها عبر 20 الى 25 الف مقاتل، الا اذا كان يعتمد على بعض الناس في الداخل.

واضاف ان تمرد فاغنر جاء في وقت استطاع الجيش الروسي ان يمتص الهجوم الاوكراني وينهيه، مشيراً الى ان معلومات تقول بسقوط اكثر من 16 الف قتيل وسحق بحدود 40 بالمائة من الآليات التي كانت تدعم الجيش الاوكراني، وبالتالي في العلم العسكري، فأن اي هجوم مضاد سيأتي بعد سحق قوات الخصم، حيث كان من المتوقع ان تبدأ القوات الروسية بهجوم مضاد، ولهذا أتى التمرد في هذا التوقيت من اجل ارباك الشأن الداخلي الروسي وتسليط الانظار الى روسيا بان الوضع الداخلي والجيش الروسي غير متماسك، اضافة الى هشاشة وضع بوتين.

واكد ان الرئيس بوتين هو من انتصر في هذه المعركة، فهو تلفظ بكلمة واحدة بانه لا يطيع اي اوامر تأتيه من احد، والتي كانت بمنزلة مقتل بريغوجين.

يذكر أن يفغيني بريغوجين رئيس فاغنر قرر عصر السبت سحب قواته العسكرية الزاحفة نحو العاصمة موسكو بهدف إسقاط القيادة العسكرية بموجب اتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا. وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي فاغنر من المدينة.