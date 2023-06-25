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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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سبورتي
فيديو
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بانوراما
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تركيب منظومات صواريخ في مدمرة دماوند
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
يجري بناء مدمرة دماوند في مجمع صناعات الشهيد درويشي التابع لوزارة الدفاع في ميناء أنزلي ، ووفقا للصور المنشورة، تم تركيب قاذفة صواريخ كروز المضادة للسفن ومدفع 76 ملم فوق السفينة.
العالم
-
ايران
ويمكن أيضا رؤية منصة التثبيت لنظام الدفاع النقطوي "كمند" في الصورة.
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
انجازات دفاعية
سياسة
كلمات دليلية :
صواريخ كروز
مدمرة دماوند
منظومات صواريخ
كمند
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