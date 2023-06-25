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تركيب منظومات صواريخ في مدمرة دماوند

تركيب منظومات صواريخ في مدمرة دماوند
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

يجري بناء مدمرة دماوند في مجمع صناعات الشهيد درويشي التابع لوزارة الدفاع في ميناء أنزلي ، ووفقا للصور المنشورة، تم تركيب قاذفة صواريخ كروز المضادة للسفن ومدفع 76 ملم فوق السفينة.

العالم - ايران

ويمكن أيضا رؤية منصة التثبيت لنظام الدفاع النقطوي "كمند" في الصورة.

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تركيب منظومات صواريخ في مدمرة دماوند

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