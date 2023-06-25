انطلاق فعاليات معرض 'الكامب' الايراني للالكترونيات والكمبيوتر

العالم - ايران

وقد انطلقت فعاليات المعرض السادس والعشرين للإلكترونيات والكمبيوتر(الحواسيب) والتجارة الإلكترونية (الكامب طهران2023) صباح اليوم الاحد 25 حزيران/يونيو في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية بحضور مساعد رئيس الجمهورية في شؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة " روح الله دهقاني فيروز ابادي" ، وزير الاتصالات "عيسى زارع بور"، رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني (الافتراضي) " سيد محمد أمين اقاميري" ،رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى الاسلامي الإسلامي " مجتبى تاوانكر" و رئيس مجلس إدارة صندوق الابتكار والازدهار "محمد صادق خياطيان".

يعد هذا المعرض ، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 28 حزيران/يونيو الجاري، أكبر حدث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الايرانية بحضور 500 شركة محلية وأجنبية منها أكثر من 150 شركة حديثة وقائمة على المعرفة.

يقام هذا المعرض تحت شعار "نحو مستقبل أفضل للاقتصاد الرقمي" ويشارك فيه بالإضافة إلى الشركات المحلية، 50 شركة أجنبية من أوزبكستان وفرنسا وباكستان والبوسنة وسوريا والصين وروسيا وتركيا وأرمينيا والعراق .

يذكر بأن معرض الكامب الدولي يعد كأكبر حدث لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الايرانية ومجال لتصميم ولتصنيع ولإنتاج ودعم المنتجات والخدمات والمحتوى والحلول الخاصة بالصناعات الإلكترونية والحاسوبية والرقمية في ايران.

وخلال الأيام الأربعة من فعالياته ستتم ازاحة الستار عن أكثر من 30 منتجا تكنولوجيا جديدا في مجالات الإلكترونيات والصناعات والكمبيوتر والأجهزة والبرمجيات والخدمات ذات الصلة ومعدات الاتصال ومعدات الصوت والفيديو ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات القياس.