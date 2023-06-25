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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من أسر الشهداء

قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من أسر الشهداء
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، حشداً من أسر الشهداء وذلك في حسينية الامام الخميني (ره) .

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .

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