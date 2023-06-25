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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
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انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من أسر الشهداء
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش
استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، حشداً من أسر الشهداء وذلك في حسينية الامام الخميني (ره) .
العالم
-
ايران
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا .
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
خامنئي
قائد الثورة
أسر الشهداء
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