'فاغنر' ..حلم غير محقق للغرب في روسيا

العالم - نبض السوشیال

ولم تخل" تعليقات المغردين من التحليلات ونظريات المؤامرة الغربية الفاشلة لــ" الصيد في الماء العكر"لإغراء كييف بمهاجمة الاراضي الروسية وقلب نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية لصالح الرئيس المرتزق الأوكراني "زيلنسكي"..

هذا وأشعل قائد مجموعة فاغنر شبه العسكرية "يفغيني بريغوجين" منذ أشهر فتيل خلافات مع قيادة الجيش الروسي وأعلن ليل الجمعة الماضية، التمرد عليها وانسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا وبدء الزحف نحو موسكو.

وفي أقل من 24 ساعة، تحولت فاغنر من مجموعة مقاتلة تحت العلم الروسي في أوكرانيا إلى مجموعة غاضبة متمردة ضد وزراة الدفاع الروسية، في تصعيد مفاجئ وخطير استدعى أمرا من الرئيس فلاديمير بوتين بسحق هذه التمرد.

ووجه بوتين يوم السبت، تحذيرا للغرب من أي محاولة "لاستغلال" التمرد المسلح الذي تنفذه مجموعة فاغنر لتحقيق أهدافه "المعادية لروسيا"مؤكّدة أنّ التمردّ لن يمنعها من "تحقيق أهدافها" في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحذر الدول الغربية من أي (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ "كلّ أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقّق".

وهذا ما حث ردود الفعل الدولية التي قام الإعلام الغربي بنشرها، كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

وقال البيت الأبيض "نراقب الوضع في روسيا وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي".

في لندن، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث (في روسيا) يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث. وأضافت أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف في روسيا إلى التصرف بمسؤولية وحماية المدنيين.

وفي باريس، قال القصر الرئاسي في فرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

وفي وارسو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفا أن وارسو تراقب الموقف.

أما في برلين، فقال متحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية اليوم السبت إن حكومة المستشار أولاف شولتس تراقب الوضع في روسيا عن كثب.



وأضاف المسؤل الألماني قائلا: "نراقب الأحداث في روسيا عن كثب".

كما عبّرت وزارة الخارجية القطرية عن قلق الدوحة حيال الوضع في روسيا ودعت جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، لان تبعات تفاهم الاوضاع ستكون سلبية على الامن والسلم الدوليين وعلى إمدادات الغذاء والطاقة.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت في سياق الوسامات الثلاث المذكورة سابقا #الجيش_الروسي # فاغنر و# روسيا، حيث غرد الناشط "حمزة الشوقي" في حسابه على تويتر قائلا:

روسيا دولة نووية تملك 70% من انتاج السلاح في العالم لا يمكن لشركة امنية صغيرة مثل فاغنر ان تخدش

ما يجري هو خطة روسية لاقتحام كييف

الناتو اقل من ان يفكر بهزيمة دولة مثل روسيا

#روسيا_اوكرانيا

#الجيش_الروسي

وغرد حساب الناشط محمد المذحجي قائلا:

عما يفعله #بريغوجين لا يضعف #الكرملين كما يحلم الغرب بل يوفر الذريعة ل #بوتين للتخلص من الجنرالات الفاسدين الذين يعرقلون مسار الحرب في #أوكرانيا حديث ودي بين قائد #فاغنر ونائب وزير دفاع #روسيا "يونس بك يفكوروف"ونائب رئيس الأركان"فلاديمير أليكسييف"في مقر الجيش في

#روستوف

#شاهد

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وغربد حساب الناشط "يوسف علاونة" حول (تمرد) #فاغنر راويا قصة عنونها "الرجل الذكي في روسيا فلاديمير #بوتين" قال فيها:

منذ عشرين عاما وإلى الآن لا يوجد شخص يستطيع حكم روسيا إلا بوتين!.. ولم يظهر أحد يملك كاريزما وقوة سياسية في الداخل الروسي والخارج غير هذا الرجل، مع انعدام فرصة المنافسة لأي أحد سواه!.

هذا الرجل استطاع قمع الخصوم بشدة

وكسب ولاءات البطاركة والزعماء الدينيين، واستطاع التغلغل بين الأقليات من تتار ومغول، وكان الأقدر على كسب الولاء في داغستان والشيشان وسائر القوقاز، بل إنه استغل أنظف الصفوف في (المافيا الروسية) وبقايا الدولة السوفياتية (الروسية) العميقة، فأحيا فيها النعرة القومية بإرث وفخر قطبية عالمية استمرت نحو ٧٠ عاما.

بعد مقتل أصلان مسخادوف قابلت شخصا يعرف الوضع الروسي وعاش في الشيشان، قال إن حرب المجاهدين الشيشان كانت خاطئة من البداية لأن البلد من الداخل وفي غالبيتها صوفية، وضد وجود العرب وأن شعبية شامل باسييف أقل بكثير من شعبية أصلان مسخادوف وأحمد قادريوف الذي اشترى بوتين ولاءه منذ كان جوهر دودايف زعيما للشيشان.

فوق كل هذا كسب بوتين الأوليغارشيا الروسية والطبقة الرأسمالية الصاعدة، وأصحاب مليارات غسيل الأموال وهوامير النفط والذهب والماس، مع إجادته دغدغة العواطف بدون مسرحيات وتمثيليات سخيفة.

وفي الانتخابات التي فاز بها دونالد ترامب أشيع أن الأصوات التي كسبها كانت بسبب اختراق الهكر الروس الداعمين له، وهذا أمر ساند شعبية بوتين في وقت كانت البلاد تمر بأزمة بعد هجومة على القرم.. وكان ذكيا جدا في هذا الهجوم عندما استخدم تتار القرم الذين أجلاهم الديكتاتور الشيوعي الجبار جوزيف ستالين عن تلك المنطقة ومناطق أخرى بتهمة الخيانة، وهو في حربه على أوكرانيا يعطي دورا كبيرا للشيشانيين والجراكسة والتتار، مع دور قيادي للضباط الروس ما زاد في شعبيته رغم مصاعب الحرب ونزيفها.

أنا لا أعتقد أن روسيا جاهزة للاستغناء عن هذا الزعيم التاريخي لعدة سنوات أخرى.

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وقال حساب الناشط"توفيق بن زيد" في تغريدته:

بوتين عمل للغرب وامريكا الكاميرا الخفيه ...شاهدوا عناصر #فاغنر في مدينة روستوف تعلن انتهاء التمرد.

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وغرد حساب الشيخ (غليص ولد رماح) قائلا:

اعلن #زلينسكي عن تأييده لما تقوم به قوات #فاغنر يبدو أنه نسي ما فعلته بهم قوات فاغنر في #باخموت

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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