كنعاني: السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر خزي وإحراج للغرب

العالم - ايران

واشار كنعاني في تغريدة إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال: من المستغرب ألا يستحق الكيان الذي يحمل في سجله، سجن 160 طفلاً وفرض الإقامة الجبرية على 600 طفلا بريئا و 600 مريضا فلسطينيا بينهم 30 معاقا جسديا وحركيا، الوضع على قائمة الأمم المتحدة للعار!

وكتب أيضا: هذا فيما أودى هذا الكيان القاتل للاطفال بلا خجل بحياة 26 طفلًا فلسطينيًا بريئًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده.

وأضاف: إن السجل الأسود للصهاينة في ارتكاب هذه الأعمال يجب أن يسبب العار والإحراج للغرب الداعمين لنظام الفصل العنصري هذا.