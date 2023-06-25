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كنعاني: السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر خزي وإحراج للغرب

كنعاني: السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر خزي وإحراج للغرب
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ان السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر خزي وإحراج للغرب.

العالم - ايران

واشار كنعاني في تغريدة إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، وقال: من المستغرب ألا يستحق الكيان الذي يحمل في سجله، سجن 160 طفلاً وفرض الإقامة الجبرية على 600 طفلا بريئا و 600 مريضا فلسطينيا بينهم 30 معاقا جسديا وحركيا، الوضع على قائمة الأمم المتحدة للعار!

وكتب أيضا: هذا فيما أودى هذا الكيان القاتل للاطفال بلا خجل بحياة 26 طفلًا فلسطينيًا بريئًا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وحده.

وأضاف: إن السجل الأسود للصهاينة في ارتكاب هذه الأعمال يجب أن يسبب العار والإحراج للغرب الداعمين لنظام الفصل العنصري هذا.

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كنعاني: السجل الأسود للصهاينة يجب أن يكون مصدر خزي وإحراج للغرب

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