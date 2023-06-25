عبد اللهيان: اقترحنا حلا سياسيا لأزمة أوكرانيا

العالم - ايران

وأكد عبد اللهيان في اتصال هاتفي أجراه اليوم الاحد مع نظيره الدانماركي «لارس لوکه راسموسن» تقديم ايران حلاً سياسياً لحل الأزمة في هذا البلد اعتقادا منها أن تسليح أي واحد من كلا الجانبين المتحاربين يؤدي الى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقد وصف رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في هذا الاتصال العلاقات التاريخية بين البلدين بأنها رأسمال قيم لكل من ايران والدانمارك، مؤكدا ضرورة استمرار المحادثات بشكل منتظم لتعزيز العلاقات الثنائية.

وحول موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء الحرب في اوكرانيا، أكد مرة اخرى معارضتها لهذه الحرب، لذا فإنها قدمت اقتراحات سياسية لحل هذه الأزمة والحيلولة دون المزيد من تفاقمها.

بدوره وصف وزير الخارجية الدانماركي في هذا الاتصال الهاتفي العلاقات بين بلاده وايران الاسلامية بأنها تاريخية وتحظى بأهمية بالغة، مؤكدا ضرورة استمرار المبادرات لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان الايراني والدانماركي أيضا على ايجاد الآليات الكفيلة لتطوير المشاورات السياسية والقنصلية بين الطرفين، حيث كان الوزيران قد تحادثا هاتفيا قبل فترة أيضا.