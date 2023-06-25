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العراق..السوداني ينهي تكليف مسؤول كبير بسبب شبهات الفساد

العراق..السوداني ينهي تكليف مسؤول كبير بسبب شبهات الفساد
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد  على إنهاء تكليف "محمد هاشم العاني" من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وتعيين "سعد فيصل أمين الجبوري" بديلا عنه بسبب شبهات فساد.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "ضمن إجراءات الحكومة في تدقيق شبهات الفساد وسوء الإدارة في استثمار التخصيصات المالية لتقديم الخدمات للمواطنين، وبناءً على التقارير الواردة وما توفر من معلومات، تشكلت لجان تدقيق وتحقيق انتهت بجملة توصيات تمت المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وتتضمن التوصيات إنهاء تكليف (محمد هاشم العاني) من مهام إدارة صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وتكليف (سعد فيصل أمين الجبوري) بمهام إدارة الصندوق بدلاً عنه".


وأضاف العوادي، إن "الحكومة أعدت برنامجاً تفصيلياً لإجراء الإصلاحات الإدارية في الصندوق، وإعفاء الموظفين المقصرين أو المتلكئين، الذين تسببوا بهدر المال العام، وعدم تحقق الغرض المطلوب من الصندوق"، مشيرا الى ان "الحكومة تنوي إطلاق برنامج واسع لمشاريع يلمسها المواطن في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، ستساعد في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف من أجل إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلاً عن تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات المحررة من الإرهاب".

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