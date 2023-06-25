شهادات فلسطينية حول اعتداءات المستوطنين

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وعكست شهادات المواطنين الفلسطينيين حول الاعتداءات التي نفذتها مجموعات المستوطنين، وحشية منقطعة النظير، مقابل ملحمة بطولية سطّرها اهالي القرى الفلسطينية عبر التصدي لاعتداءات المستوطنين مع فارق الإمكانيات والتسليح، فأعداد المستوطنين كلها مسلحة، فيما يقف خلفهم الجيش بكل إمكانياته بينما لا يملك الفلسطيني سوى الحجر.

في مجال أخر، لا يزال الحزن سيد الموقف بعد غرق المئات من الأنفس البشرية في قاع البحر الأبيض المتوسط بالقرب من السواحل اليونانية. الغضب بلغ مبلغه بعد الحادثة المأساوية التي لن تكون الأخيرة ما دام الجميع يدفن رأسه في الرمال. المطالب باتت واضحة وصريحة: متى يتم حوار عقلاني مع الغرب حول المأساة؟ وما الحلول الناجعة التي تمنع تكرارها مستقبلا؟

اما في السعودية، فتستمر طلائع حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على البقاع المقدسة عبر منافذ القدوم المختلفة، استعدادا لبدء رحلة الحج في العام الحالي. وتؤدي أعداد من الحجاج المتمتعين الواصلين حديثا إلى مكة المكرمة مناسك العمرة، قبل انطلاق مناسك الحج. وأكدت وزارة الحج السعودية أن أعداد الحجاج هذا العام تشهد العودة لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

في مجال اخر، وكأنه يدين بالولاء للهند، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن يده على قلبه أثناء عزف النشيد الوطني الهندي، لدى استضافته ناريندرا مودي. ففي أحدث زلاته البروتوكولية، وثقت الكاميرات ظهور الرئيس الأمريكي إلى جانب ضيفه الهندي، وهما يستمعان إلى النشيد الوطني الهندي، وعندها وضع بايدن يده اليمنى على صدره لمدة 20 ثانية، ثم انتبه للخطأ فأنزلها ببطء.