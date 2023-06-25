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المقداد يتسلم نسخة لأوراق اعتماد بوشامة سفيرا مفوضا وفوق العادة للجزائر

المقداد يتسلم نسخة لأوراق اعتماد بوشامة سفيرا مفوضا وفوق العادة للجزائر
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير كمال بوشامة، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.

العالم - سوريا

يتبع..

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المقداد يتسلم نسخة لأوراق اعتماد بوشامة سفيرا مفوضا وفوق العادة للجزائر

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