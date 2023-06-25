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وحدات القمع تقتحم قسم "21" في عوفر وتجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، قسم (21) في معتقل "عوفر"، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة في القسم، ودمرت مقتنيات الأسرى.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" أوضح نادي الأسير في تصريح صحفي مقتضب، أن وحدات القمع “اليماز، والمتسادا” اقتحمت قسم (21) في معتقل “عوفر”، وعبثت بأغراض الأسرى ومقتنياتهم.

وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات، وخدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز السام المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصا حارقا، ورصاص “الدمدم” المحرم دوليا، ورصاص غريب يحدث آلاما شديدة.

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