الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات "فاغنر" تغادر أراضي المقاطعات الروسية واحدة تلو أخرى

قوات
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، مغادرة وحدات قوات "فاغنر" العسكرية أراضي مقاطعات ليبيتسك وكالوغا وفورونيج و عودة حركة المرور على الطرق إلى طبيعتها فيها بعد تسوية تمردها وسحب آلياتها من الطرق الفدرالية.

العالم - روسيا

وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".

واستولت قوات من مجموعة "فاغنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك أنه تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، وجاري نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت.

من جانبه ،قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وفي مقاطعة فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.

كان المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف قد أعلن في وقت سابق عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد انصراف عناصر "فاغنر" من محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومغادرة آلياتهم المدينة بمرافقة شرطة المرور.

روابط ذات صلة

شاهد.. إنهاء التمرد المسلح في روسيا خلال 24 ساعة

شاهد..مغادرة قائد فاغنر وبعض قواته مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رفضا للاعتقال السياسي.. طلبة بيرزيت يواصلون الاعتصام داخل الجامعة

شاهد بالفيديو.. ايران تكرم بحارتها بمناسبة اليوم العالمي للبحارة

رفضا للإحتلال الأمريكي.. تجمع عشائري في قرية جرمز بريف القامشلي

تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في الاتحاد الأوروبي للسلاح

رئيسي: نهج الحكومة الحالية إعادة التوازن للسياسة الخارجية

شاهد.. مواقع التواصل ضد مجازر الصهاينة في ترمسعيا