قوات "فاغنر" تغادر أراضي المقاطعات الروسية واحدة تلو أخرى

العالم - روسيا

وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".

واستولت قوات من مجموعة "فاغنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.

وأعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك أنه تم استئناف رحلات الحافلات في جميع الاتجاهات في المقاطعة وفي موعدها المحدد، فيما بعض الرحلات ألغيت من قبل شركات النقل، وجاري نشر الجدول الزمني الحالي لحركة الحافلات على الإنترنت.

من جانبه ،قال حاكم مقاطعة كالوغا فلاديسلاف شابشا: "قررنا رفع القيود عن حركة المركبات الخاصة، على أن ترفع القيود عن حركة الشاحنات والحافلات خلال اليوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".

وفي مقاطعة فورونيج، أكدت السلطات أن محطات الحافلات في المقاطعة تعمل بشكل طبيعي ووفق جدولها المحدد.

كان المتحدث باسم إدارة وزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة روستوف قد أعلن في وقت سابق عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد انصراف عناصر "فاغنر" من محيط مبنى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومغادرة آلياتهم المدينة بمرافقة شرطة المرور.