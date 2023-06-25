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أول تعليق من "الرئيس الشيشاني" على انسحاب قوات فاغنر

أول تعليق من
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على انسحاب مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، وقواته من مدينة روستوف .

العالم - روسيا

وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: "اعتقدت أن بعض الناس يمكن الوثوق بهم. أنهم يحبون وطنهم بصدق كوطنيين حقيقيين حتى النخاع. لكن اتضح أنه من أجل الطموحات الشخصية والربح والغطرسة، يمكن للناس أن يبصقوا على الارتباط بالوطن وحبه".

وقال قديروف إنه حث بريغوجين على التخلي عن طموحاته التجارية وعدم الخلط بينها وبين الأمور ذات الأهمية الوطنية.

كما دعا قديروف جميع قوات مجموعة "فاغنر" إلى اتخاذ قرارات واعية والتفكير في مستقبل روسيا.

وأشار إلى أن كل شيء انتهى بسلام، لكن "القمع الشديد" كان يمكن أن يصبح إجراء أخيرا.

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