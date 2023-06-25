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أسبوع فلسطيني بامتياز لدى النشطاء البحارنة

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

كان الأسبوع الماضي فلسطينيا بامتياز.. حيث سطر فيه المقاومون والمجاهدون الفلسطينيون أروع ملاحم البطولة والمواجهة مع كيان العدو الصهيوني.

العالم نقطة تواصل

وباعتبار أنه كان الحدث الأبرز في وكالات الأنباء العالمية فكان من الطبيعي أن يتفاعل النشطاء البحارنة في المنصات الرقمية داخل البحرين على هذا الخبر وعلى هذا الحدث الأبرز.. عبر تداول العديد من مقاطع الفيديو والبوسات والتعليقات والتغريدات للتأكيد أنهم مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا.. مغايرا موقفهم لموقف نظام البحرين الذي يغرق يوما بعد يوم في مستنقع التطبيع.

ترند البحرين هذا الأسبوع ازدحم بالعديد من الهاشتاغات #فلسطين­_قضيتي و #بحرينيون_ضد_التطبيع و #التطبيع_خيانة ... لكي يؤكد أن الشعب البحريني مع القضية الفلسطينية.

وكانت هناك الكثير من التعليقات والتغريدات على هذه الهاشتاغات التي ازدحمت في ترند البحرين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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