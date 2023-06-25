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رفضا للإحتلال الأمريكي.. تجمع عشائري في قرية جرمز بريف القامشلي

رفضا للإحتلال الأمريكي.. تجمع عشائري في قرية جرمز بريف القامشلي
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

جدد شيوخ العشائر والقبائل العربية خلال تجمع أقاموه في قرية جرمز بريف القامشلي دعم الجيش السوري، ورفض كل أشكال الاحتلال للأراضي السورية.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أكد الشيوخ خلال التجمع رفضهم لأي مشروع تدعمه قوات الاحتلال للسيطرة على ثروات الجزيرة السورية، مجددين دعمهم لحملة “لا للاحتلال” التي أطلقتها العشائر العربية في المنطقة، والوقوف صفاً واحداً لتأييد ودعم الجيش العربي السوري لإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأراضي السورية.

وبين شيخ قبيلة طي محمد عبد الرزاق الطائي أن “قبيلة طي ترفض أي مشروع يرمي لتمزيق وتفتيت اللحمة الوطنية لأبناء قبيلة طي” لافتاً إلى “خطورة مثل هذه المشاريع المدسوسة بحجة إنشاء قوات من أبناء العشائر تحت مسميات غير وطنية هدفها النيل من وحدة أبناء سورية ولتطويل عمر الحرب فيها للسيطرة على ثرواتها من قبل أمريكا وتركيا”.

بدوره أشار الشيخ ضاري محمد الفارس إلى أن أبناء العشائر “يدركون خطورة اللحاق بركب الفتنة التي تحاول خلق حالة من عدم الاستقرار وبالتالي التأثير على الحياة الاجتماعية”، مؤكداً أن شيوخ العشائر الشرفاء سيبادرون إلى إعادة الأبناء المغرر بهم لحضن الوطن.

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رفضا للإحتلال الأمريكي.. تجمع عشائري في قرية جرمز بريف القامشلي

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