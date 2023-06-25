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تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في الاتحاد الأوروبي للسلاح

تعليق عضوية روسيا وبيلاروسيا في الاتحاد الأوروبي للسلاح
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأوروبي للسلاح، الأحد، تعليق عضوية اتحادي روسيا وبيلاروسيا بعد الأزمة الأ وكرانية الروسية.

العالم - اوروبا

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للسلاح، وعلى هامش دورة الألعاب الأوروبية المقامة في كراكوف، عدم السماح للمبارزين والمسؤولين من البلدين بالمشاركة في الأحداث والبطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

اقتراح الاتحاد الأوكراني للسلاح باستبعاد البلدين جرت الموافقة عليه من قبل أغلبية الأعضاء البالغين 43 اتحادا تشكل الاتحاد الأوروبي للسلاح.

ولكن سيسمح للمبارزين من روسيا وبيلاروسيا بالتنافس كرياضيين محايدين في البطولات التي يستضيفها الاتحاد الدولي للعبة.

وبعد منع المبارزين من البلدين من المشاركة في دورة الألعاب الأوروبية، نقل الاتحاد الأوروبي البطولات الفردية الحاسمة للتأهل لأولمبياد باريس 2024، من بولندا إلى بلغاريا في آخر لحظة.

في المقابل، ستقام منافسات الفرق الأوروبية كما هو مخطط لها في كراكوف حتى الخميس، حيث لا يسمح للفرق من روسيا وبيلاروسيا بشكل عام المشاركة في المنافسات العالمية، وفقا لما أوصت به اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي دورة الألعاب الأوروبية، جرى استبعاد روسيا وبيلاروسيا تماما من كل الرياضات.

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