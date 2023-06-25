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في أقل من شهرين..إجراء الجولة الثانية من الانتخابات العامة في اليونان

في أقل من شهرين..إجراء الجولة الثانية من الانتخابات العامة في اليونان
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات العامة اليونانية، الأحد، الساعة 7 صباحا للمرة الثانية في غضون 5 أسابيع لتحديد من سيقود البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

العالم - اوروبا

ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، هو الأكثر ترجيحا للفوز والحصول على ولاية ثانية كرئيس للوزراء مدتها 4 سنوات، بعد تقدم حزبه (الديمقراطية الجديدة) المحافظ، في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وحسب نتائج انتخابات الجولة الأولى، التي أجريت في 21 مايو الماضي، لم يرق حزب ميتسوتاكيس إلى مستوى الحصول على الأغلبية المطلقة اللازمة من المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة يتقدم على المعارضة الرئيسية، التي يمثلها حزب سيريزا اليساري.

وبموجب القانون الانتخابي الجديد، يمنح الحزب الفائز في البرلمان، المؤلف من 300 عضو، على مكافأة قدرها 20 مقعدًا إضافياً إذا حصل على 25 بالمئة على الأقل من الأصوات، فيما يتم منحه ما يصل إلى 50 مقعدًا إذا حصل على حوالي 40 بالمئة من الأصوات.

ومن المتوقع إصدار نتائج أول استطلاع خروج حوالي الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ)، بينما ستغلق مراكز الاقتراع قبل ذلك بساعة.

وظل ميتسوتاكيس (55 عاما) نجل رئيس الوزراء الراحل قسطنطين ميتسوتاكيس، يتمتع بشعبية طوال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

ولكن في الآونة الأخيرة، تضررت سمعته بسبب مزاعم تنصت أجهزة أمن الدولة على الاتصالات الهاتفية، فضلا عن فشل الحكومة في حماية سلامة شبكة السكك الحديدية.

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في أقل من شهرين..إجراء الجولة الثانية من الانتخابات العامة في اليونان

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