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الإعلام الأمني العراقي: قتل 3 عناصر من داعش في كركوك

الإعلام الأمني العراقي: قتل 3 عناصر من داعش في كركوك
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، قتل 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

العالم- العراق

وقالت الخلية في بيان إنه "حسب توجيهات قيادة العمليات المشتركة في تكثيف الجهد الاستخباري الدقيق وجمع المعلومات عن تواجد العناصر الإرهابية، فقد تمكنت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وخلية الصقور في وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، من رصد 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة تركلان بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه "على إثر هذه المعلومات توجهت قوة من الفرقة الثامنة في الجيش العراقي الباسل ضمن قيادة عمليات كركوك إلى المكان واشتبكت مع هذه العناصر وتمكنت من محاصرتهم وقتلهم وتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها، مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة ضابط، كما ضبطت القوة المنفذة للواجب 3 بنادق".

وتابعت: "بهذه النتائج تكون قواتنا الأمنية قد قتلت 5 إرهابيين ضمن قاطع عمليات كركوك، ويأتي ذلك ثاثرا للشهداء الأبرار"، مبينة أن "العمل الأمني الذي يستند إلى معلومات استخبارية دقيقة تكون نتائجه إيجابية، وأن قطعاتنا الأمنية هي صاحبة المبادرة وتختار الوقت المناسب لحسم العمليات الأمنية".

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