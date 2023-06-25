مجمع الصحوة الاسلامية في ايران يدين اساءة الصهاينة للقران الكريم

العالم- ايران

جاء ذلك ردا على الجريمة البشعة التي اقدمت عليها قطعان المستوطنين الصهاينة والتي تمثلت في حرق نسخ من القران الكريم وانتهاك حرمة احد المساجد الواقع بمستوطنة "عوريف" جنوبي مدينة نابلس.

واعرب مجمع الصحوة الاسلامية في ايران، عن اسفه على صمت الدول الغربية وادعياء الدفاع عن حقوق الانسان قبال هذه الممارسات؛ "الامر الذي فسح المجال امام هؤلاء المتطرفين وزاد الكيان الصهيوني المزيف صلافة في مواصلة انتهاكاته ضد المقدسات الاسلامية وقتل النساء والاطفال الابرياء وشن العدوان والارهاب داخل الاراضي المحتلة".

وختم البيان : ان مجمع الصحوة الاسلامية اذ يدين الاساءة الى حرمة القران الكريم والمقدسات الدينية، التي تتعارض وتعاليم كافة الديانات والثقافات، يناشد المسلمين الاحرار المنادين بالسلام جميعا، لملاحقة المستوطنين الذين تجرأوا على هذه الجرائم، والعمل على منع تكرارها نهائيا.