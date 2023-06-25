رعد: الحل أن نتفاهم لانجاز الاستحقاق الرئاسي ولو بمساعدة الخارج

العالم- لبنان

كلام رعد جاء خلال حفل نظمته اليوم الاحد بلدية كفرملكي الجنوبية من أجل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية للبئر الإرتوازية في البلدة بمشاركة شخصيات وفعاليات.

ورأى رعد أن الحل هو أن نأتي ونجلس ونتفاهم ونُقنع بعضنا بعضًا، قائلاً: "صحتين على قلب لبيطلع بالتوافق والتفاه.

واعتبر رعد لو أنّ فريقا يمتلك الأكثرية الواضحة والوازنة ربّما كنّا تعاملنا مع هذه الحقيقة بواقعية، لكن طالما أنه يستحيل أن يمتلك فريق الأكثرية المرجحة للمجيء برئيس للجمهورية فالحل واحد هو أن نتفاهم.

وأضاف رعد: لا تقبلون أن نتفاهم مع بعضنا البعض وتريدون دور مساعد أهلا وسهلا، سعودي أو فرنسي أو قطري أو ألماني أو من تشاؤون، لكن تعالوا لنتفاهم وهذا المساعد يكون قادما للمساعدة وليس أن يأمر أو أن يقرّر عن أحد.

وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة قائلا: نحن نشكر كل من يبذل جهدا مساعدا في هذا المجال، والأمر ليس مقفلا تماما بل الأمر لا يزال مفتوحا على بوابة حل يمكن أن يتوصل إليها الفرقاء لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، لكن ثمة صعوبات واقعية لا تزال، وهذه الصعوبات نعمل مع كل المخلصين من أجل تذليلها.