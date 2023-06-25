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الجيش السوري والطيران الروسي يدمران مقار الإرهابيين في إدلب

الجيش السوري والطيران الروسي يدمران مقار الإرهابيين في إدلب
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

دمرت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية قالت وزارة الدفاع السوري في بيان اليوم الأحد “ردّاً على الاعتداءات التي نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال الأيام الماضية على ريفي حماة واللاذقية والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين وأدت إلى إحداث أضرار مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي نفذت قواتنا المسلحة الباسلة بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية استهدفت مقار الإرهابيين ومستودعاتهم في ريف إدلب ومواقع إطلاق الطائرات المسيّرة وأدت إلى تدمير تلك المقار بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر ومقتل عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين”.

وأشارت الوزارة إلى أن من القتلى عددا من متزعمي المجموعات الإرهابية ومنهم عبد الكريم أبو داوود التركستاني وسيف الله أبو عبد الحق التركستاني ومصطفى شيخ الست وعبد الرحمن سعدون وأبو كرّار ومحمد سعيد نصوح ورضوان معترماوي ومحمود شيخ الحارة.

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