حميد عاصم: إما الحلحلة وإما أن تعود المعركة والتي ستكون أكثر إيلاما + فيديو

العالم - المشهد اليمني

وفي حوار مع قناة العالم لبرنامج "المشهد اليمني" لفت حميد عاصم إلى أن هناك حوالي سنة تمر على فترة اللاسلم واللا حرب بين اليمن ودول العدوان.

وأشار إلى أن: الأمم المتحدة حاولت أن تعمل وساطات ولكنها لم تنجح لأن دول العدوان لا تريد أن تعطي للشعب اليمني حقوقة الإنسانية.

وقال إنه: خلال هذه الأيام كان هناك حراك سياسي سواء كان في بيننا وبين الأمم المتحدة أو بيننا وبين السعودية.. وهذا الحراك لم يؤدي إلى اليوم ثماره.

وشدد على أن: الأمور ما زالت تراوح مكانها، وما زال العدو يحاول أن يلعب على فترة اللاسلم ولا حرب، ويعبث بالمناطق التي تحت سيطرته.

وقال عضو الوفد اليمني المفاوض: "نحن في فترة حساسة وحرجة.. لا يمكن أن يظل الشعب اليمني على هذه الفترة طويلا."

وأضاف: الشعب اليمني أعطى فرصا كثيرة جدا، وصبر صبرا كثيرا جدا، لعل وعسى أن تخرج الأمور إلى بر الأمان.

وشدد على أن: الشعب اليمني ضاق ذراعا ويضغط علينا وعلى القيادة السياسية والعسكرية، بأنه يكفي إلى هنا، وإما أن تحلحل المواضيع وأما أن تعود المعركة.. وستكون أصعب وأكثر إيلاما على دول العدوان مما كانت.

وخلص حميد عاصم إلى القول: إذا لم تحل حل هذه القضايا ولم يأتون إلى السلم الذي أتوا إليه في رمضان فستكون المعركة قادمة لا محاله، والشعب اليمني مستعد استعدادا كاملا، ولم يعد لدينا شيء نخاف عليه.

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