في الذكری الـ17؛ جيل كامل في غزة يعيش تحت الحصار

العالم - مراسلون

الفلسطينيون في قطاع غزة يطفؤون في هذه الايام الشمعة السابعة عشر للحصار؛ هو مولود غير مرغوب فيه لكنه فرض عليهم وكبر معهم حتى عبث باحلام جيل كامل.

وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الانسان، صلاح عبدالعاطي لقناة العالم:"الحصار شکل من أشکال العقاب الجماعي وجريمة ضد الانسانية تترافق مع جرائم حرب وبالتالي تصبح شکل من أشکال جرائم الابادة الجماعية التي ينبغي علی المجتمع الدولي التدخل من أجل وقفها".

منذ اللحظة الأولى للحصار تبدل كل شيئ وقفزت نسب الفقر والبطالة والخسائر الاقتصادية وتردت الاوضاع الانسانية على كافة الاصعدة.

وما زاد الأمر سوءًا هي الاعتداءات الاسرائيلة المدمرة على قطاع غزة والتي دمرت خلالها المنازل والبنية التحتية فبات سکان غزة بلا عمل، ولاعلاج ولامعابر ولاکهرباء ولامياه.

لاءات کثيرة هنا وأسوءها ان تمرض فلا تجد علاج أو ان تنتظر لمدة تزيد عن عام ونصف حتی تحصل علی موعد لإجراء عملية جراحية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة، لقناة العالم:"هذا الحصار أدی الی استشهاد عدد من المرضی اضافة الی حرمان مرضی قطاع غزة من الاجهزة الطبية التي لازال الاحتلال الاسرائيلي يحتجزها داخل المعابر المرتبطة بالاحتلال وکذلک ايضاً حرمان المرضی من قطع الغيار اللازمة لاصلاح الاجهزة المتعطلة في مستشفيات قطاع غزة".

ظروف معقدة نتجت عن الحصار الاسرائيلي برا وبحرا وجوا ولا احد يحرك ساكنا.

يبدو ان المجتمع الدولي غير منزعج من الحصار المفروض علی قطاع غزة ولايأبه لحقيقة ان جيلاً کاملاً بات معزولاً عن العالم؛ لکن هذا الجيل قال للمجتمع الدولي انا موجود من خلال مقاومته التي عجز العالم عن فهم لغة صمودها حتی الان.