تونس تشهد مظاهرات ضد وجود مهاجرين غير نظاميين

العالم - تونس

ويتخذ الوافدون الجدد من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء على مدينة صفاقس التونسية، الحديقة في وسط المدينة حيث تنتشر خيامهم العشوائية، كملاذ للنوم والاحتماء من أشعة الشمس، ويأمل أغلبهم في الوصول إلى السواحل الإيطالية القريبة لكنهم يفتقدون إلى المال الكافي.

ويفضل أغلب المهاجرين المتوارين عن أنظار الأجهزة الأمنية عدم التحدث إلى وسائل الإعلام بسبب مخاوفهم من الملاحقة القضائية مع تواتر أعمال العنف في المدينة.

وعلى بعد مئات الأمتار، تجمع اليوم الأحد محتجون من السكان أمام مقر الولاية لمطالبة السلطات بالتدخل في ظل التدفق المستمر للمهاجرين الباحثين عن فرص أفضل للحياة في أوروبا، في وقت عرض فيه الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات على تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر ومنع المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وتجمع المحتجون تلبية لدعوة حركة "سيب التروتوار" المحلية التي نظمت التجمع الاحتجاجي.

واعتبر مؤسّس الحركة زياد الملولي وجود المهاجرين غير النظاميين "تهديدا لأمن سكان صفاقس".

كما رفع محتجون لافتات تعبر عن قلقهم مثل "لماذا صفاقس" و"صفاقس تستغيث" و"نعيش معا لكن نعيش في سلام".

فيما انتقد آخرون المفاوضات التي تديرها السلطة مع الاتحاد الأوروبي وحمل محتج لافتة عليها عبارة "المساعدات الأجنبية حصان طروادة النفوذ الأجنبي".