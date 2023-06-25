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قوات التحالف الأمريكي تستقدم تعزيزات عسكرية بريف ديرالزور

قوات التحالف الأمريكي تستقدم تعزيزات عسكرية بريف ديرالزور
الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في سوريا بأن قوات التحالف الامريكي تستقدم قافلة اسلحة ومساعدات لوجستية إلى القاعدة العسكرية في حقل كونيكو للغاز بريف ديرالزور الشمالي.

العالم- سوريا

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