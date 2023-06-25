الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2023

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-06-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-06-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني: الحكومة مسؤولة عن إجراء الانتخابات ولن تتدخل في شؤون المرشحين

إشتباكات جديدة بين الجيش وقوات "الدعم السريع"في السودان

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 25-06-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-06-2023

شاهد بالفيديو.. اول تصريح للرئيس الروسي بعد انتهاء تمرد مجموعة فاغنر

تونس تشهد مظاهرات ضد وجود مهاجرين غير نظاميين