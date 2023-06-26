الحجاج يستعدون ليوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وأول ايام الحج

يبدأ الحجاج مناسك الحج في يوم التروية بارتداء الاحرام في مكة وينتقلون من مكة الى منى ويبيتون هناك انتظارا لفجر اليوم التالي وهو اليوم التاسع من ذي الحج يوم عرفة، والوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم.

وقالت حاجة ايرانية: "هذا يوم يسبق عرفة. لدي شعور جيد جدا. اتمنى ان يأتي كل انسان الى هنا ويمر بهذه التجربة الرائعة".

أجواء مفعمة بالايمان وطاعة الرحمان وقلوب تائبة لله عز وجل. اكثر من مليوني حاج وصلوا الى السعودية جاؤوا لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وقال حاج ايراني: "نمرّ بمشاعر جميلة هنا لا يمكن مقارنتها بأي مشهد آخر. ونستعد للبدء بمناسك الحج والحضور في عرفة. ادعو الله أن يوفقنا بأداء المناسك ويتقبل منا هذا القليل".

وافاد مراسل العالم في مكة المكرمة، بان ضيوف الرحمن يتوافدون في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة الى مشعر منى استعدادا للوقوف في التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفة.