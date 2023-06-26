المنظمات غير الحكومية في الدول العربية والدور الأميركي

العالم - نوافذ

منظمات المجتمع المدني.. أداة نموذجية للحركات المدنية جذبت الشعوب والمواطنين في مختلف أنحاء العالم، في الظاهر اتخذت أهداف تحاكي طموح الشباب، تنظيم الشأن العام، الاصلاح مكافحة الفساد، استبداد السلطات، ترهل النخب السياسية، وسواها من العناوين رنانة والعريضة.

برامج بتمويل مفتوح سرعان ما تصبح أداة لتنفيذ أهداف سياسية أدت دورا رائدا في الثورات الملونة التي اجتاحت أوروبا الشرقية وبلدان اسيا وأفريقيا لتزحف الى الدول العربية المواجهة للعدو الصهيوني خاصة مصر لبنان، سوريا فلسطين، العراق.

فما هي أهداف ووظيفة منظمات المجتمع المدني وأي دور تطلع به؟ وما الدور الأميركي في تمويل وتوجيه هذه المنظمات والجمعيات؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حسن الزين، والكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي، الاعلامي المتخصص في العلاقات الدولية حسين شعيتو.

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