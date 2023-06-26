أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 26 يونيو 2023

اطلاعات ..

القائد .. أسر الشهداء , نموذج بارز لجهاد النفس , والشهداء أفضل أبطال تاريخ البلاد

سياست روز ..

الرئيس الروسي يؤكد فشل تمرد مجموعة فاغنر مشددا على تحقيق أهداف موسكو بأوكرانيا

جام جم ..

فشل تمرد مجموعة واغنر العسكرية الروسية, هزيمة للناتو مقابل موسكو

خراسان ..

الكيان الصهيوني يواصل مخططه الإستيطاني لقضم الضفة الغربية بمصادرة أراضي بلدات فلسطينية

كيهان ..

هلع الجيش الصهيوني من قدرة حزب الله على إجتياح فلسطين المحتلة بأية حرب مقبلة

ايران ..

الحكومة الباكستانية تتهم حركة تحريك طالبان بمحاولة إغتيال رئيس الوزراء شهباز شريف

جوان ..

أوساط عراقية تحذر من مخطط أمريكي لزعزعة إستقرار العراق بتسليح البيشمركة الكردية

ابرار..

غارات جوية روسية تستهدف مواقع تنظيمات إرهابية في ضواحي محافظة إدلب السورية

اعتماد ..

فشل عصيان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية, وهواجس من إستمرار تداعياته وتبعاته

قدس ..

فشل جديد لسيناريو أمريكا بالترويع من ايران بإنضمام باكستان لمناورات ايرانية روسية صينية

مردم سالاري ..

رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق لابيد يحذر من قرب تفكك الكيان إجتماعيا وأمنيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اليمني متسائلة في مقالها ( هل مايحدث مقدمة لتجزئة اليمن ؟)..الاجتماع الذي نظمه التحالف السعودي بمحافظة حضرموت اليمنية النفطية الكبرى مؤخرا حمل مؤشرات حول وجود مخطط لتقطيع اوصال اليمن .

هذا الإجتماع الذي حضره شيوخ قبائل وشخصيات بالمحافظة وممثلون عن التحالف السعودي تمخض عن إتفاق لتشكيل مجلس وطني بحضرموت.

مهمة هذا المجلس الاشراف على ادارة مناطق شاسعة باليمن خاضعة حاليا لسيطرة التحالف السعودي, وهناك ايضا المجلس الجنوبي الانتقالي باليمن , الامر الذي يثير شكوكا جدية بشأن استغلال التحالف لما يمكن وصفه بحالة اللاسلم واللاحرب الحالية السائدة في اليمن لايجاد ارضية لتقسيم وتجزئة هذا البلد . ان مؤتمر حضرموت أثار اكثَرَ من علامة استفهام حول مدى جدية التحالف السعودي لوقف الحرب ولايجاد حل سياسي واقعي للازمة اليمنية .

مردم سالاري ..

في تقريرها ( فشل بلينكن في خفض التوتر مع الصين ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..يبدو واضحا للعيان اليوم أن زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن لبكين لم تحقق تلك النتائج التي راهن البيت الابيض على تحقيقها علىى صعيد هدف التهدئة مع الصين.

محافل إعلامية أمريكية ترى أن تصريحات بلينكن في بكين بشأن عدم الإعتراف بإستقلال تايوان لم تقنع القادة الصينيين بجدية واشنطن وشكوك القادة الصينيين ازدادت حسب هذه المحافل ايضا, بعد تصريحات بايدن غير الودية الاخيرة ضد الرئيس الصيني بمجرد عودة بلينكن وكذلك مع تحشيد امريكا للمزيد من سفنها الحربية وحاملات الطائرات ببحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان .

كيهان ..

في مقالها ( تصريحات عجيبة للناطق بإسم طالبان ) كتبت صحيفة كيهان .. يرى الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح اللهى مجاهد ان تقسيم السلطة على اساس المكونات العرقية للشعب الافغاني تجربةٌ سَبَقَ فَشَلُها , وان الحكومة الحالية بكابول اي حكومة طالبان حكومةٌ شمولية تمثل جميع مكونات هذا الشعب .

لسان حال الناطق بإسم طالبان يقول إن إمارة طالبان البشتونية الأفغانية, هي حكومة شاملة وإن على العالم الإعتراف بها وبهذا المنطق العجيب اصر هذا المسؤول الطالباني على ان سيطرة عرقية البشتون على السلطة امر طبيعي لا يتنافى مع كون الامارة الطالبانية البشتونية تمثل جميع المكونات الاتنية بافغانستان.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن فشل التمرد الذي اعلنته مجموعة واغنر العسكرية الروسية الخاصة وذلك في مقالها ( الجزء المليئ من القدح للتمرد الفاشل)..لاجدل في ان اية اضطرابات داخلية بروسيا تشكل تهديدا لامنها القومي في ظل انشغالها بالحرب باوكرانيا, وفي خضم هذا الواقع جاء تمرد مجموعة واغنر حاملا معه تهديدات للداخل الروسي , الا ان ماحدث بعدها اثبت مدى صلابة واستقرار الاوضاع الداخلية في هذا البلد رغم ظروف الحرب والضغوط الغربية.

إن الجزء المليئ من القدح بشأن مواجهة عصيان فاغنر يتجسد بفشل رهان اعداء روسيا على زعزعة أوضاعها الداخلية.

فما حدث خلال اقل من يوم في الواقع هو اعلان قائد فاغنر عن تمرد هذه المجموعة وسيطرتها على منطقة روستوف جنوبي غربي روسيا , وانتعاش امال الناتو بزعزعة الاوضاع بروسيا,لينهار بعدها فجأة المخطط بالكامل بموقف موسكو الحازم الذي انهى التمرد من دون ان يشهد الداخل الروسي اية اضطرابات وفوضى او مواجهات داخلية ما.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن زيارة رئيس وزراء الهند لامريكا في مقالها (الشكوك التاريخية تخيم بظلالها الثقيلة على العلاقات )..ربما تحت تاثير اجواء الترحيب الحار والمبالغ فيه الذي لقيه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بواشنطن , نوه في خطابه امام الکونغرس لما اعتبره بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين الهند وامريكا والتذي حدد مستقبل على حد تعبيره . هذا الامر طرح تساؤلات جدية في الهند والاوساط الدولية عما اذا كانت العلاقات الهندية الامريكية هي كذلك حقا؟

في الواقع لم تكن العلاقات الهندية الأمريكية إستراتيجية يوما بل احاطتها دئما ظلال شكوك تاريخية هندية بمدى مصداقية سياسات واشنطن.

والذي حدث على صعيد زيارة مودي لواشنطن لم يرتقي لمستوى علاقات استراتيجية ما حيث ابرم اتفاقايات تعاون مشترك ولم تتطرق المباحثات الهندية الامريكية لعقد اتفاقيات دفاع مشترك او تشكيل احلاف وتكتلات مثلا ليصدق وصف هذه العلاقات بالاستراتيجية التي تحدد مصير العالم.