اتفاق بين إيران وقطر لإرسال العمالة والتعاون في مجالات النقل

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وجرى خلال هذا اللقاء التي عقد بمقر وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بطهران اليوم الاثنين، التأكيد على التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري والبري والاستفادة من امكانيات ايران لربط قطر بممر شمال – جنوب الدولي للترانزيت.

وقال مساعد وزير العمل الايراني محمود كريمي بيرانوند في هذا اللقاء : في العام الماضي ، تقدم 2000 شخص من إيران بطلب لإرسالهم للعمل في قطر ، وتم إرسال 500 منهم.

وتابع: إيران لديها منشآت وقدرات كبيرة في مجال القوات الماهرة والمدربة ، والتي يمكن لقطر الاستفادة منها من القوى العاملة الإيرانية الماهرة.

بدوره قال مساعد وزير العمل القطري محمد حسن العبيدلي: لقد شكلنا مجموعة عمل مشتركة دائمة في قطر تتألف من وزراء الداخلية والاقتصاد والعمل وغرفة تجارة قطر لمتابعة القوى العاملة الموفدين من دول أخرى، بما في ذلك إيران.

وتابع مساعد الوزير القطري: نحن نبحث عن عمالة إيرانية ماهرة لتقديم الخدمات في قطر.

وخلال اللقاء تطرق وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي صوليت مرتضوي، الى الجولات الأربع السابقة من المحادثات بين إيران وقطر، وقال: إن الموضوع المهم هو كيفية تنفيذ المذكرات والاتفاقيات السابقة، وفي هذا الصدد ، تم إعداد بيان مشترك ليتم توقيعه من قبل وزيري البلدين.

وقال مرتضوي: إن الجانب القطري يريد التعاون في مجالات الطيران والبحر والأدوية وإدارة الفنادق وإرسال عاملين متخصصين في هذه المجالات.

من جانبه قال وزير العمل القطري: تم إنشاء 150 مكتب استقدام عمال في قطر ، والتي تنظم العمالة الوافدة وتقدم الخدمات فيما يتعلق بمسائل الإقامة وتأشيرات العمل.

وأضاف: توصل الزملاء في إيران وقطر إلى تفاهم في المحادثات التي جرت أمس واليوم، وسيتم التوقيع عليه اليوم، ونأمل أن يتم تنفيذه في المستقبل ونريد تبادل الخبرات ونقل الكفاءات بين البلدين.

واشار وزير العمل القطري الى تحديات إرسال العمالة إلى قطر، وقال: في هذا السياق ، من الضروري إنشاء مستشار عمالي إيراني في السفارة يمكنه حل مشاكل إرسال العمالة الى قطر.

وفي ختام هذا اللقاء صرح مساعد وزير العمل القطري: إن مصرف قطر المركزي مستعد للتعاون مع البنك المركزي الايراني، ونحاول إنشاء نافذة واحدة في وزارة العمل بقطر حتى تتمكن الشركات المسجلة من قبل الإيرانيين من الحصول على تصاريح الاستثمار والتوظيف، ونحن على استعداد لجذب رواد الأعمال الإيرانيين والعمالة الماهرة ، كما نتطلع إلى إصدار تأشيرات عمل مجانية للعمال المهرة.