ازاحة الستار عن منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع الايرانية

العالم - ايران

وتمت ازاحة الستار عن منظومة الدراسات الاستراتيجية لوزارة الدفاع صباح اليوم الاثنين على هامش الاجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفاع المستقبلية.

وتم تصميم وتنفيذ منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع بهدف إنشاء منصة تفاعلية للتعلم الجماعي وتبادل معرفة التصميم والتنفيذ.

هذه المنظومة تؤسس لمسار اتصال فعال بين المفكرين والخبراء في مجال الدراسات الإستراتيجية ومدراء وصناع القرار في وزارة الدفاع، وتعد خطوة فعالة في تحسين فاعلية القدرات الدراسية وإعطاء العمق للقرارات الإدارية المبنية على الاسس المعرفية والعلمية.

وفي هذه المنظومة يتم اشراك نتائج البحوث والدراسات الإستراتيجية في شبكة داخلية وايجاد مساحة لتبادل الأفكار في شكل منتديات نقاش.