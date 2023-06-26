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ازاحة الستار عن منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع الايرانية

ازاحة الستار عن منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع الايرانية
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

ازيح الستار صباح اليوم الاثنين عن منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وتمت ازاحة الستار عن منظومة الدراسات الاستراتيجية لوزارة الدفاع صباح اليوم الاثنين على هامش الاجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفاع المستقبلية.

وتم تصميم وتنفيذ منظومة الدراسات الإستراتيجية لوزارة الدفاع بهدف إنشاء منصة تفاعلية للتعلم الجماعي وتبادل معرفة التصميم والتنفيذ.

هذه المنظومة تؤسس لمسار اتصال فعال بين المفكرين والخبراء في مجال الدراسات الإستراتيجية ومدراء وصناع القرار في وزارة الدفاع، وتعد خطوة فعالة في تحسين فاعلية القدرات الدراسية وإعطاء العمق للقرارات الإدارية المبنية على الاسس المعرفية والعلمية.

وفي هذه المنظومة يتم اشراك نتائج البحوث والدراسات الإستراتيجية في شبكة داخلية وايجاد مساحة لتبادل الأفكار في شكل منتديات نقاش.

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