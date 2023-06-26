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مسؤول ايراني: نتباحث مع السعودية والإمارات للتعاون في مجال المناطق الحرة

مسؤول ايراني: نتباحث مع السعودية والإمارات للتعاون في مجال المناطق الحرة
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة في ايران "حجت الله عبدالملكي"، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تجري مباحثات مع السعودية والإمارات للتعاون في مجال المناطق الحرة.

العالم - ايران

وقال عبد الملكي أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الصناعية والاقتصادية الخاصة ، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، إن إيران وروسيا تعتزمان بدء مفاوضات قريباً لتوقيع مذكرة تعاون في مجال المناطق الحرة.

واضاف: كما تتفاوض إيران مع السعودية والإمارات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعاون المشترك في مجال المناطق الحرة.

وتابع عبد الملكي: نحاول إقامة مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، خاصة مع دول الجوار والدول العربية والإسلامية.

وصرح المسؤول الإيراني: وقعنا مذكرة تفاهم مع عمان وسوريا بشأن التعاون في المناطق الحرة، كما تم إدراج المفاوضات مع العراق في وثيقة التعاون المشترك للمناطق الحرة المشتركة ، وحاليا نجري مفاوضات مع الإمارات والسعودية من اجل التعاون المشترك في المناطق الحرة.

وأكد ان روسيا معنية بإقامة ممر دولي بين الشمال والجنوب لنقل البضائع من المحيط الهندي عبر ايران.

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