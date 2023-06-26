نتنياهو والدولة الفلسطينية وعبثية السلام ووهم التطبيع.. بعد انتهاء التمرد، هل استعادت روسيا عافيتها؟

العالم - بانوراما

من جهتها أكدت حركة حماس أن تصريحات نتنياهو تكشف فاشية نظام كيان الاحتلال داعية الى وقف التطبيع والتفاوض العبثي معه.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عودة الحياة الى طبيعتها في العاصمة الروسية موسكو ومدينة روستوف جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات فاغنر بوساطة بيلاروسية.

لكن تقارير تشير الى أن الاوضاع لا تزال متوترة على خلفية انقلاب فاغنر الفاشل بينما لا يزال مصير آلاف المقاتلين من المجموعة مجهولا وسط ترقب في انعكاس تلك الازمة على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعلى المؤسسات الامنية والعسكرية في روسيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.