القطاع السياحي في سوريا في طريقه للتعافي

العالم – صدى سوريا

يأتي ذلك بعد التطورات السياسية التي من المتوقع ان تجعل سوريا قبلة سياحية منتظرة بالرغم من ان الحرب قد اتت على الأعمدة الرئيسية للاقتصاد ومنها السياحة ما يساهم في التخفيف من وطأة الحصار والعقوبات الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة في البلاد.

ومع بداية فصل الصيف وموسم السياحة تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي اخبار القطاع السياحي.

حيث استعرض البرنامج ما نقلته صفحة"بانوراما سوريا" في الفيسبوك تصريح وزير السياحة محمد رامي مرتيني الذي قال أن :" 727 الف قادم الى سوريا حتى نهاية الشهر الخامس بمعدل نمو اجمالي ((عربا واجانب)) 40% مقارنه مع 519,000 قادم في ذات الفترة من العام الماضي، ويضيف الوزير مستقبل القطاع السياحي مبشّر، وهناك دعما حكوميا للسياحة الشعبية وخطط تجديد للفنادق الدولية كما هناك افتتاح لعدد من المشاريع هذا العام والعام القادم".

كما ألقى البرنامج الضوء على ما ذكرته صفحة"مبادرات سوريا" لزيارة مجموعة سياحية تضم 44 سائح من جنسيات روسية وبيلاروسية وبلجيكية مدينة دمشق للاطلاع على المعالم الاثرية في الجامع الاموي وقصر العظم وعدد من الاديرة وكنائس دمشق وفي مدينة تدمر وقلعة الحصن بحمص ونقلت الصفحة عن المهندس عبد الباسط خطاب رئيس دائره التسويق والاعلام السياحي بمديرية سياحة دمشق ان سوريا تشهد منذ بداية هذا العام حركة قدوم سياحي جيد من الدول الاوروبية والهند والعراق وروسيا وهي في ازدياد ولا سيما بعد تعافي القطاع السياحي".

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- غياث الفراح معاون وزير السياحة السوري

التفاصيل في الفيديو المرفق ...