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السفير الإيـراني بدمشق يلتقي برئيس مجلس الوزراء السوري

السفير الإيـراني بدمشق يلتقي برئيس مجلس الوزراء السوري
الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس اليوم السفير الإيـراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له، حيث تم في اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، ومتابعة كافة التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيـرانية إلى سورية ولقائه الرئيس بشار الأسد. 

العالم - سوريا

وتناول اللقاء ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية في المجالات الاجتماعية والثقافية والمصرفية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتأمين وغيرها من القطاعات الحيوية المهمة، واتخاذ كل ما يلزم لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وإنشاء قنوات مصرفية، كذلك زيادة وتنويع المشروعات الاستثمارية المشتركة لتشمل مختلف القطاعات، ووضع برامج تنفيذية للاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين مؤخراً بما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجاباً على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد رئيس الوزراء السوري أهمية تشجيع قطاعي الأعمال في كل من سورية وإيـران على تعزيز التعاون واستثمار قدراتهما في إقامة شراكات تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلدين في ظل الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما، موضحاً أن الأرضية متوافرة لزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين من خلال تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل المشترك.

من جهته أعرب السفير الإيـراني عن مواصلة طهران تقديم الدعم لسورية خصوصاً في المجال الاقتصادي لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له، مؤكداً رغبة الشركات الإيـرانية في المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا ولاسيما في مجال الطاقة.

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